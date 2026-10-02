«Реал» уверен, что УЕФА накажет «Барселону», возможно исключение из ЛЧ на сезон — MD

В мадридском «Реале» уверены, что УЕФА накажет «Барселону» из-за дела Негрейры. В «Королевском клубе» считают, что теперь у УЕФА есть все необходимые документы по указанному делу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в четверг, 1 октября, «сливочные» проинформировали о передаче в УЕФА документов о связи «Барселоны» с бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой.

По информации источника, «Реал» считает, что есть достаточно доказательств для принятия мер в соответствии с европейскими правилами, которые предусматривают, что любой клуб, прямо или косвенно участвующий в любой деятельности, направленной на договорные матчи или влияние на исход матча на национальном или международном уровне, может быть подвергнут санкциям. Это может привести к исключению из Лиги чемпионов на один сезон, а также к соответствующему штрафу