Нуну Мендеш — о Роналду: мы сосредоточены на словах тренера, остальное решать не нам

Крайний защитник сборной Португалии Нуну Мендеш ответил на вопрос о ситуации с нападающим Криштиану Роналду, самовольно покинувшим национальную команду. Как сообщали СМИ, у 41-летнего форварда возник конфликт с главным тренером Жорже Жезушем.

«Он [Роналду] игрок национальной команды, и мы больше сосредоточены на том, что должны делать сейчас, и на том, что хочет дать нам тренер. Что касается остального, то это решать не нам. Мы здесь, чтобы приветствовать любого игрока, который присоединится к команде», — приводит слова Мендеша журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.