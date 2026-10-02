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Нуну Мендеш — о Роналду: мы сосредоточены на словах тренера, остальное решать не нам

Нуну Мендеш — о Роналду: мы сосредоточены на словах тренера, остальное решать не нам
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Крайний защитник сборной Португалии Нуну Мендеш ответил на вопрос о ситуации с нападающим Криштиану Роналду, самовольно покинувшим национальную команду. Как сообщали СМИ, у 41-летнего форварда возник конфликт с главным тренером Жорже Жезушем.

«Он [Роналду] игрок национальной команды, и мы больше сосредоточены на том, что должны делать сейчас, и на том, что хочет дать нам тренер. Что касается остального, то это решать не нам. Мы здесь, чтобы приветствовать любого игрока, который присоединится к команде», — приводит слова Мендеша журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.