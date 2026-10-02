«Это похоже на кубковый матч». Тренер сборной Англии Тухель — об игре с командой Хорватии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящем матче 3-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Хорватии. Встреча состоится в Риеке, Хорватия, на одноимённом стадионе 3 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. Болельщики не смогут посетить эту встречу из-за дисциплинарного решения УЕФА, однако на трибунах будут присутствовать школьники в сопровождении старших. Данные ограничения не связаны с поведением английских фанатов.