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«Это похоже на кубковый матч». Тренер сборной Англии Тухель — об игре с командой Хорватии

«Это похоже на кубковый матч». Тренер сборной Англии Тухель — об игре с командой Хорватии
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящем матче 3-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Хорватии. Встреча состоится в Риеке, Хорватия, на одноимённом стадионе 3 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. Болельщики не смогут посетить эту встречу из-за дисциплинарного решения УЕФА, однако на трибунах будут присутствовать школьники в сопровождении старших. Данные ограничения не связаны с поведением английских фанатов.