«Ни один клуб не хочет ввязываться». Радимов оценил перспективы Дзюбы продолжить карьеру

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы форварда Артёма Дзюбы для продолжения карьеры.

— Первая пятёрка команд вряд ли возьмёт, потому что есть где развивать молодёжь, есть другие задачи, цели. В принципе, по своему мастерству Дзюба, выходя на замену на 15 минут, помог бы любой команде.

— Он и согласен на эти 15 минут.

— Да. Другое дело, что сама позиция Дзюбы… Я думаю, ни один клуб не хочет ввязываться не в спортивную историю, а в то, что может произойти после того, как Дзюба уйдёт. Выносить какой-то сор из избы никому не надо. Что касается спортивной составляющей, то, глядя на матчи нашего первенства, пригодился бы большинству команд, — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».