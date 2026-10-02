15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ни один клуб не хочет ввязываться». Радимов оценил перспективы Дзюбы продолжить карьеру

«Ни один клуб не хочет ввязываться». Радимов оценил перспективы Дзюбы продолжить карьеру
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы форварда Артёма Дзюбы для продолжения карьеры.

— Первая пятёрка команд вряд ли возьмёт, потому что есть где развивать молодёжь, есть другие задачи, цели. В принципе, по своему мастерству Дзюба, выходя на замену на 15 минут, помог бы любой команде.

— Он и согласен на эти 15 минут.
— Да. Другое дело, что сама позиция Дзюбы… Я думаю, ни один клуб не хочет ввязываться не в спортивную историю, а в то, что может произойти после того, как Дзюба уйдёт. Выносить какой-то сор из избы никому не надо. Что касается спортивной составляющей, то, глядя на матчи нашего первенства, пригодился бы большинству команд, — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме