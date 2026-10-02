«Балбес, ты просто надоел». Радимов объяснил, чем его раздражает Глушенков

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов объяснил, чем его раздражает нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков.

«Глушенков меня раздражает только одним, когда он не празднует голы в чужие ворота. Он прямо знает. Я когда его вижу, на базу прихожу периодически, говорю: «Балбес, ты просто надоел. Почему ты это делаешь?» Болельщики хотят попраздновать. Но это отдельная [тема]», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

После девяти встреч в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.