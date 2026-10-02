Карпин сообщил, что Александр Головин пропустит матчи со сборными Нигерии и Намибии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Александр Головин пропустит матчи со сборными Нигерии (6 октября) и Намибии (3 октября).

«Воробьёв уехал из расположения сборной, что уж про это говорить. Ждём Данилова, когда он сможет выйти на поле и восстановиться.

Головин приехал в Екатеринбург, сегодня его посмотрели. Боль ещё присутствует. С Намибией 100% не сыграет. Возможно, сыграл бы какое-то время с Нигерией. Но, так как матч неофициальный, рисковать никто не будет. И терпеть, наверное, не надо. Поэтому решили отправить в расположение клуба», — сказал Карпин на пресс-конференции.