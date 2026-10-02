Ферран Торрес получил травму в сборной Испании, его заменит Карлос Эспи из «Реала»

Нападающий сборной Испании и «ПСЖ» Ферран Торрес получил травму в расположении «Фурия Роха». Его заменит форвард мадридского «Реала» Карлос Эспи, вызванный из молодёжной команды.

«Ферран Торрес покидает расположение сборной Испании. У валенсийского игрока «ПСЖ» возникли неприятные ощущения в левой лодыжке, которые изначально не мешали ему тренироваться и играть, но из-за стойкой симптоматики было принято решение отозвать футболиста, чтобы приоритетом стала его реабилитация.

Врачи Королевской испанской футбольной федерации с самого начала сбора находились в постоянном контакте с медицинской службой его клуба, и весь процесс отслеживался совместно.

По этой причине Луис де ла Фуэнте решил вызвать игрока