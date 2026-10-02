«Нет никакого давления». Годтс — об игровом времени в «Пари Сен-Жермен»

Бельгийский вингер «Пари Сен-Жермен» Мика Годтс поделился впечатлениями от начального этапа карьеры в парижском клубе. К этому моменту футболист ещё ни разу не выходил в стартовом составе парижан. В шести матчах за свой нынешний клуб Годтс отдал одну голевую передачу.

«У меня ещё есть время. Тренер [Луис Энрике] и клуб верят в меня. Они меня подписали, так что это нормально. Я спокоен. Нет никакого давления. Я очень спокоен и стараюсь делать всё возможное и оставаться скромным, не теряю самообладания и усердно работаю. Больше всего меня впечатляет то, как все эти великие игроки работают друг для друга. Это настоящая коллективная сила», — приводит слова Годтса La Derniere Heure.