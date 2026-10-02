Валерий Карпин: чувствую гордость за российских футболистов в Европе

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высоко отозвался о футболистах своей команды, выступающих за иностранные клубы.

«Чувствую радость и гордость, что российские футболисты играют на таком уровне за рубежом. Если бы их было больше, было бы даже лучше и для сборной. Приезжают такие футболисты, как Головин, Миранчук, Сафонов, и делают разницу, и в сборной тоже. В Европе свой уровень они не понижают, а только повышают. Тот же Батраков уехал в «Галатасарай». Надеемся, что закрепится, станет основным игроком в команде и будет расти как футболист», — сказал Карпин на пресс-конференции.