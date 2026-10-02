Экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил о готовности вернуться в Лигу 1

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье, ныне возглавляющий саудовский «Неом», заявил о готовности вернуться в Лигу 1.

«Я по-прежнему связан с Лигой 1, потому что это чемпионат, который я знаю лучше всего, именно он позволил мне стать сильнее и вырасти, и, добавлю со значительной скромностью, это также лига, которую я выиграл.

Я не закрываюсь от возможного возвращения во Францию. Это точно. Но также возможно, что я останусь за границей, в Саудовской Аравии, в Азии, в Южной Америке, в Европе или где-либо ещё. Не знаю, что произойдёт дальше. Одно можно сказать наверняка: я буду тренером как минимум ещё три года», — приводит слова Галтье Le Parisien.