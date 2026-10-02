В академии «Монако» рассказали о векторе работы клуба по поиску молодых талантов

Директор академии «Монако» Себастьян Мюэ рассказал о планах клуба в направлении развития собственных воспитанников.

«Мы хотим работать с французскими игроками, обладающими наибольшим потенциалом, но в основе своей «Монако» стремится к работе на международном уровне. Мы уже трудимся на мировом уровне. У нас есть нападающий, который играет за сборную Дании до 17 лет [Экене Чуквуани] и находится с нами последние два сезона. Это означает, что наша работа выходит и за пределы Франции. Это довольно интересно. Сегодня, помимо французского языка, мы всё чаще слышим английский в стенах академии «Ла Диагональ», — приводит слова Мюэ Get French Football News.