«Ливерпуль» может продать Вирца летом 2027 года — Bild

«Ливерпуль» готов продать атакующего полузащитника Флориана Вирца летом 2027 года, если до этого времени в его игре не произойдёт ожидаемый прорыв. При этом уход 23-летнего хавбека в зимнее трансферное окно исключён. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, помешать потенциальному переходу Вирца в другой клуб может его зарплата в € 20 млн в год. Однако «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» способны удовлетворить эти условия.

Немецкий футболист перешёл в «Ливерпуль» летом 2025 года. За этот период Вирц принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €