Николай Ларин: Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин считает, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков способен вытеснить Рафинью из состава «Барселоны».

«Агент Глушенкова ведёт переговоры с «Зенитом» о продлении контракта. Я не знаю, чем дело кончится, но как будто бы они должны договориться. Никуда он от продления контракта ни на какую рыбалку не уезжал. Тимур Гурцкая умеет рассказать то, чего не было. Хотя я бы, конечно, хотел, чтобы Максим уехал в «Барселону». Когда бы он туда приехал, все бы поняли, что он игрок стартового состава. Мой анализ может показаться странным, но, если Луис Энрике вытесняет Р