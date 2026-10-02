Журналист Фальк объяснил, почему новости об интересе «Баварии» к Холанду неправдивы

«Бавария» не следит за нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом на фоне судебного разбирательства «горожан» с английской Премьер-лигой. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, немецкий гранд сосредоточен на переговорах о продлении контракта с форвардом Гарри Кейном, которые продвигаются эффективно. Есть вероятность, что англичанин заключит соглашение, рассчитанное на два или три года.

Также «Бавария» не готова удовлетворять запросы Холанда по зарплате, которая в «Манчестер Сити» составляет около