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Журналист Фальк объяснил, почему новости об интересе «Баварии» к Холанду неправдивы

Журналист Фальк объяснил, почему новости об интересе «Баварии» к Холанду неправдивы
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«Бавария» не следит за нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом на фоне судебного разбирательства «горожан» с английской Премьер-лигой. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, немецкий гранд сосредоточен на переговорах о продлении контракта с форвардом Гарри Кейном, которые продвигаются эффективно. Есть вероятность, что англичанин заключит соглашение, рассчитанное на два или три года.

Также «Бавария» не готова удовлетворять запросы Холанда по зарплате, которая в «Манчестер Сити» составляет около