Непомнящий высказался о возможном возвращении Головина в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в Альфа-Банк РПЛ. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».

«Когда дело касается игроков, которые уезжают за рубеж или играют там, я не вправе обсуждать и осуждать их действия. Потому что это конкретная история человека, который сам себе создаёт карьеру. Если Саша Головин считает, что ему надо играть за рубежом, ради бога, так и должно быть. Если считает, что можно или нужно поменять клуб — это тоже его история. И вторгаться и вмешиваться в эти дела неправильно. Как решит парень, так пусть и будет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.