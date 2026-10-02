«Ювентус» и «Фиорентина» интересуются Хёйбьергом — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» и «Фиорентина» проявляют интерес к датскому полузащитнику «Марселя» Пьер-Эмилю Хёйбьергу. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Прошлым летом датчанин отказался от перехода в «Ньюкасл Юнайтед», а под руководством тренера Бруно Женезио хавбек вновь стал важной частью провансальцев. Отмечается, что туринцы видят в Хёйбьерге опытного исполнителя, способного существенно укрепить линию полузащиты. «Фиорентина» также следит за выступлениями датчанина.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровне он выступал за «Баварию», «Аугсбург», «Шальке-04», «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон». В «Марсель» он перешёл летом 2024-го в рамках аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом хавбек подписал с провансальцами полноценный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.