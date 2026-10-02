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Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не будут устраивать прощальный матч Дзюбы

Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не будут устраивать прощальный матч Дзюбы
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не будут устраивать прощальный матч для нападающего Артёма Дзюбы.

— Это может превратиться не в прощальный матч, а в скандал какой-нибудь. Потому что часть болельщиков могут помнить хорошее, но большинство будут настроено негативно. Я не исключаю, что то же самое может произойти в «Зените».

— Ну, пускай «Томь» организует тогда.
— А в сборной уже прощальный матч был. Ему вручали какую-то майку, — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых форвард трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России. В «Зените» футболист выступал с 2015 по 2022 год