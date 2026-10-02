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«Ливерпуль» может перехватить Митому у «Тоттенхэма» — TEAMtalk

«Ливерпуль» может перехватить Митому у «Тоттенхэма» — TEAMtalk
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«Тоттенхэм» проявляет интерес к крайнему нападающему «Брайтона» Каору Митоме. Главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби рассматривает вариант с воссоединением с вингером, с которым работал в стане «чаек». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ливерпулю» также интересен 29-летний игрок, чей действующий контракт заканчивается летом 2027 года. Митома не стремится пролонгировать трудовое соглашение с «Брайтоном».

В нынешнем сезоне Митома не принимал участия в матчах, поскольку восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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