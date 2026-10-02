Сенне Ламменс ответил на критику со стороны Роя Кина и Пола Скоулза

Бельгийский вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс отреагировал на критику в свой адрес со стороны Роя Кина и Пола Скоулза. После поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в АПЛ Скоулз заявил, что «красным дьяволам» не хватает вратаря элитного уровня, а Кина задел тот факт, что после игры с «горожанами» Ламменс остался на поле стадиона «Олд Траффорд» вместе с семьёй.

«Игра за «Манчестер Юнайтед» не изменила мой характер. Нужно быть психологически сильным и уверенным в себе, несмотря на все эти высказывания. Могу себе представить, что это нелегко для всех. Мне очень нравится играть в матчах Премьер-лиги. АПЛ, Лига наций… Никаких различий в важности этих встреч нет», — приводит слова Ламменса Manchester Evening News.