Унаи Эмери высказался в поддержку «Ман Сити». Ранее клуб обвинили в финансовых нарушениях

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал непростую ситуацию, в которой оказался «Манчестер Сити» из-за финансовых нарушений.

«Об этой проблеме знали уже давно. У всех нас есть свои ограничения, и нам приходится продавать игроков, чтобы их соблюдать, поэтому нам нужно придумывать, как заключать контракты с новыми футболистами. Финансовая справедливость предполагает стремление к балансу, при котором расходуются заработанные средства, а также исключается инфляция. Но да, многие другие клубы завышали свои бюджеты, и теперь это всплывает на поверхность.

Какое наказание должно быть назначено «Манчестер Сити»? Это должны решить суды и власти. Мне очень жаль, ведь следует учитывать, как играла та команда. Под руководством Гвардиолы порой