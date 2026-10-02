15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничуть не жалею, что не стал её тренером». Капелло назвал главные проблемы сборной Италии

«Ничуть не жалею, что не стал её тренером». Капелло назвал главные проблемы сборной Италии
Комментарии

Известный тренер Фабио Капелло назвал главные проблемы нынешней сборной Италии.

«Мы разучились обороняться. Фазе защиты уделяется слишком мало внимания. Я до сих пор не вижу у этой сборной Италии желания при отборе мяча. Я безумно люблю национальную команду — даже дома встаю во время исполнения гимна, — но ничуть не жалею, что так и не стал её тренером.

Тренерам не хватает смелости доверять молодым игрокам, которых нужно проверять в деле, чтобы оценить их потенциал. Парням нужно давать возможность проявить свои качества, а вместо этого больше шансов получают легионеры.

С игровой точки зрения упор делается на владение мячом, а игроков отучают от смелых решений и игры в вертикальном стиле. Я хотел бы, чтобы итальянский футбол вернулся к тому, чем он был раньше и чем мы гордились. Сегодня у меня мало оптимизма: нет того смирения, которое необходимо, чтобы всем вместе понять, в каком направлении двигаться», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
«Это трагедия». Зидан — о резу