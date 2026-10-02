«Ничуть не жалею, что не стал её тренером». Капелло назвал главные проблемы сборной Италии

Известный тренер Фабио Капелло назвал главные проблемы нынешней сборной Италии.

«Мы разучились обороняться. Фазе защиты уделяется слишком мало внимания. Я до сих пор не вижу у этой сборной Италии желания при отборе мяча. Я безумно люблю национальную команду — даже дома встаю во время исполнения гимна, — но ничуть не жалею, что так и не стал её тренером.

Тренерам не хватает смелости доверять молодым игрокам, которых нужно проверять в деле, чтобы оценить их потенциал. Парням нужно давать возможность проявить свои качества, а вместо этого больше шансов получают легионеры.

С игровой точки зрения упор делается на владение мячом, а игроков отучают от смелых решений и игры в вертикальном стиле. Я хотел бы, чтобы итальянский футбол вернулся к тому, чем он был раньше и чем мы гордились. Сегодня у меня мало оптимизма: нет того смирения, которое необходимо, чтобы всем вместе понять, в каком направлении двигаться», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.