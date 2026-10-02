Ибрагимович считает, что «Сити» выиграет АПЛ, а Ямаль получит «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович принял участие в блиц-опросе ESPN, в котором спрогнозировал победителей в нескольких категориях.
– Кто выиграет английскую Премьер-лигу?
– «Манчестер Сити».
– Ла Лигу?
– «Барселона».
– Кто получит «Золотой мяч»?
– [Ламин] Ямаль.
– Кто выиграет Лигу чемпионов?
– «Барселона».
– Кубок Англии?
– «Челси», – сказал Ибрагимович в видео на странице ESPN в социальной сети X.
Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.