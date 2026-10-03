«С какого перепуга? Я при чём?» Карпин — о возможном прощальном матче Дзюбы за сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу возможного прощального матча форварда Артёма Дзюбы за национальную команду.

— Накануне лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба объявил о завершении карьеры. Как вы считаете, не преждевременно ли?

— Он уже сказал, что нет вроде. Через полтора часа сказал, что нет. Не заканчивает.

— А вы с ним не обсуждали этот вопрос?

— Нет. А я с какого перепуга?

— Хотели бы, может, дать ему шанс в сборной и провести прощальный матч перед болельщиками?

— Я здесь при чём? РФС решает, наверное. Будут организовывать, значит, будут. Ко мне какие вопросы? – сказал Карпин на пресс-конференции.