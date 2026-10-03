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Джан Пьеро Гасперини: второе 100-летие «Ромы» будет ещё прекраснее первого

Джан Пьеро Гасперини: второе 100-летие «Ромы» будет ещё прекраснее первого
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Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем 100-летии клуба, которое «джаллоросси» отметят в следующем году.

— Каким вы видите второе 100-летие «Ромы»?
— Прежде всего 100 лет — это очень эмоциональная веха. Подумайте, сколько людей внесли свой вклад в историю клуба, сколько болельщиков посвятили свою жизнь этой команде. На мой взгляд, мы должны нести историю с собой, нельзя отрицать её, иначе у нас нет будущего. Это должно быть фантастическое путешествие к лучшему будущему. Считаю, что второе 100-летие «Ромы» будет ещё прекраснее первого, — приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

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