Гасперини: Дибала — один из лучших игроков, кого я тренировал

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высоко отозвался об аргентинском нападающем своей команды Пауло Дибале.

— Дибала — лучший из тех, кого вы тренировали?

— Дибала — один из лучших, если не лучший. У меня в карьере были действительно сильные игроки, которых я называю поэтами: от Жеды в «Кротоне» до Иличича и Алехандро Гомеса в «Аталанте», а ещё были Милито и Тьяго Мотта. Любой, кто наблюдает за такими игроками, видит, как они затрагивают совершенно особые струны души, — приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

Пауло Дибала выступает за римлян с июля 2022 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца оценивается в € 5 млн.