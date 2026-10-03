«Самый рандомный сон наяву». Сафонов — о необычном подарке, который ему сделали в России

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал об удивительном необычном подарке, который ему сделали в России.

«Мне подарили корову!🐮 Ну, точнее, телёнка, которого зовут Мотя.😁 Это произошло на ферме «ЭкоНивы», где она сейчас и живёт. И да, это девчонка.😁🤘🏻 Сказать, что меня удивили, — ничего не сказать. Наверное, это один из самых необычных подарков, которые я когда-либо получал. Помимо того, что я покормил своего телёнка, я ещё и научился доить корову и ездить на тракторе. 🚜 Самый рандомный сон наяву. 😁🤘🏻 Спасибо Штефану Дюрру за эти эмоции и за то, что лично показал мне ферму и рассказал, как всё здесь устроено. 🙏🏻 🤝🏻 И, конечно же, спасибо всей команде за тёплый приём! Уезжал очень довольным🤘🏻», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.