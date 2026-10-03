«Это приводило к стрессу». Фред высказался об Эрике тен Хаге

Полузащитник Фред вспомнил, как ему работалось под руководством Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг был очень хорош в тактическом плане, но в отношениях с командой он вёл себя просто как мудак. Спорил со всеми: со мной, Роналду, Каземиро, Рашфордом… Он не выпускал меня на поле, порой это приводило к стрессу.

Играли только его нидерландцы. Тренер, у которого была своя клика. Но с точки зрения тактики он был одним из лучших среди тех, с кем я работал.

Он хотел, чтобы команда бежала, но Криштиану был уже немолод. Он вывел Криштиану из состава, тогда и начался разлад», — приводит слова Фреда ESPN.

Эрик тен Хаг работал главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 2022-го по 2024-й.