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Златан Ибрагимович выступил с критикой Криштиану Роналду и обратился к игроку

Златан Ибрагимович выступил с критикой Криштиану Роналду и обратился к игроку
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о решении форварда Криштиану Роналду покинуть расположение национальной команды Португалии и скандал внутри коллектива.

«Не нужно портить наследие, которое ты создал, своим эго. Уехать из лагеря сборной Португалии, не поговорив ни с кем из партнёров по команде? Это неуважение. Тебе нужно понять, что ты уже немолод. Посмотри на Златана. Я тоже когда-то был молод. Выступал на самом высоком уровне, а потом завершил карьеру. Даже львы знают, когда охота окончена», — сказал Ибрагимович в интервью Tudn.

Ранее сообщалось, что Роналду принял решение закончить карьеру в сборной, причиной недовольства стало то, что нападающий не получил игровое время в матче с Норвегией.