«Подрывает английский футбол». Невилл высказался об обвинениях в адрес «Ман Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о расследовании в отношении «Манчестер Сити» и возможных последствиях дела для английского футбола.

«Если мы посмотрим на другие страны… коррупция и финансовый допинг — всё это происходит и в других странах. А теперь Премьер-лигу втягивают в грязь, потому что команда, которая была лучшей на протяжении 15 лет, вероятно, завоёвывала эти титулы ненадлежащим образом.

АПЛ пережила отсутствие «Астон Виллы», «Ноттингем Форест», «Шеффилд Уэнсдей». Когда-то они были крупнее, чем «Манчестер Сити». Не думаю, что настолько важно, вылетит ли «Сити». Это второстепенный вопрос. Сам скандал — огромная проблема, это подрывает английский футбол и ставит под сомнение достижения одной из лучших команд, которые мы видели. Если обвинительные вердикты останутся в силе, этот период навсегда будет запятнан, достижения будут омрачены», — приводит слова Невилла The Guardian.

«Манчестер Сити» обвиняют в нарушении финансовых правил АПЛ в период с 2009-го по 2018-й. По данным источника, независимая комиссия признала клуб виновным по всем пунктам, однако окончательное наказание пока не объявлено.