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«Всё очевидно». Андрей Лунин ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч»

«Всё очевидно». Андрей Лунин ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч»
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Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о претенденте, которого считает достойным награды «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026.

«Для меня всё очевидно, Мбаппе — лучший», — сказал Лунин для El Chiringuito TV.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября, мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

На данный момент Мбаппе восстанавливается от травмы, полученной в составе сборной Франции во время матча Лиги наций. Игрок скоро должен быть готов принять участие в матчах, повреждение оказалось несерьёзным.