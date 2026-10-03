«Я предложила. Бизнес есть бизнес». Жена Сафонова — о брачном контракте с игроком

Супруга голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, блогерша Марина Кондратюк рассказала о брачном контракте.

– Брачный контракт – норм или стрём?

– Норм. На первый или второй год совместной жизни я сказала Матвею: если он захочет брачный контракт – подпишем.

Хочу, чтобы он был спокоен. Плюс ко всему, у меня сейчас есть бизнес (Марина — основатель и владелец бренда одежды и аксессуаров «Речи». — Прим. «Чемпионата»). Бизнес есть бизнес. Пусть только свистнет, вообще нет проблем.

Считаю, что с моей стороны это мудрое решение. Мы взрослые люди, каждый из нас будет защищён, — сказала Кондратюк в видео на YouTube-канале «Вписка».

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