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«Я предложила. Бизнес есть бизнес». Жена Сафонова — о брачном контракте с игроком

«Я предложила. Бизнес есть бизнес». Жена Сафонова — о брачном контракте с игроком
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Супруга голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, блогерша Марина Кондратюк рассказала о брачном контракте.

– Брачный контракт – норм или стрём?
– Норм. На первый или второй год совместной жизни я сказала Матвею: если он захочет брачный контракт – подпишем.

Хочу, чтобы он был спокоен. Плюс ко всему, у меня сейчас есть бизнес (Марина — основатель и владелец бренда одежды и аксессуаров «Речи». — Прим. «Чемпионата»). Бизнес есть бизнес. Пусть только свистнет, вообще нет проблем.

Считаю, что с моей стороны это мудрое решение. Мы взрослые люди, каждый из нас будет защищён, — сказала Кондратюк в видео на YouTube-канале «Вписка».

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