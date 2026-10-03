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Лиам Галлахер сравнил «Манчестер Сити» с Иисусом, который был готов умереть на кресте

Лиам Галлахер сравнил «Манчестер Сити» с Иисусом, который был готов умереть на кресте
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Вокалист группы Oasis и болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер высказался о критике в адрес «горожан».

«Вся эта ненависть, направленная на «Манчестер Сити» со стороны других клубов, должна быть направлена на «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Это они коррумпированы и пытаются помешать другим командам выигрывать трофеи, а не «Манчестер Сити». Мы пытаемся помочь вам всем, мы как Иисус, который был готов умереть на кресте», – написал Галлахер в соцсети.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что «горожане» признаны виновными практически по всем обвинениям, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ, кроме одного. В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Сити» в 11