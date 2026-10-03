Фердинанд поддержал Роналду, раскритиковав сборную Португалии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о скандале вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Где была Португалия до Криштиану Роналду? Чего она вообще добилась? Она хотя бы выходила на крупные турниры? Не говоря уже о том, чтобы что-то выиграть.

Меня раздражает, что многие оценивают его по последним трём-четырём годам. Он по-прежнему показывает фантастические цифры для игрока его возраста. Неважно, в какой лиге он выступает, это всё равно выдающиеся показатели.

Думаю, многим стоит на минуту вернуться в прошлое… Вспомнить его период в «Ювентусе», посмотреть, чего он там добился. Его период в «Реале», его время в «Манчестер Юнайтед». Такое ощущение, будто он уместил три карьеры в одну. Три карьеры мирового у