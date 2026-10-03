Гришин рассказал, кто виноват в скандале Роналду с Жезушем

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, кто виноват в скандале Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Виноваты обе стороны. Мы слышали историю, что Жезуш пообещал Роналду, что он будет играть. Когда такому футболисту обещаешь минуты и не выпускаешь его… С тренерской точки зрения Жезуш сделал правильно. Но такого футболиста тогда лучше не брать в сборную, если на него не рассчитываешь. Роналду в той ситуации в матче с Норвегией ничего бы не испортил.

Это неприятная история для имиджа сборной Португалии. Роналду заслуживает прощальный матч. Без него Португалия выиграла, но некрасиво получилось. Как по мне, тренер ничего не должен был обещать», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

41‑летний Криштиану Роналду в среду сообщил, что уехал из расположения сборной Португалии после пресс