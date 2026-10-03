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«Возможно, мне даже что‑то перепадёт». Кукурелья — о «Золотом мяче»

«Возможно, мне даже что‑то перепадёт». Кукурелья — о «Золотом мяче»
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Защитник сборной Испании и «Реала» Марк Кукурелья высказался о голосовании в рамках «Золотого мяча».

«Если бы мне пришлось голосовать, я бы проголосовал за себя, шучу. Все кандидаты являются моими партнёрами по команде. Пусть победит сильнейший, я оставлю это голосующим. Возможно, мне даже что‑то перепадёт, ведь мы играем вместе», — приводит слова Кукурельи Marca.

28-летний футболист попал в список из 30 претендентов на приз лучшему игроку мира.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосова