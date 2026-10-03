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«Падение с вершины произошло мгновенно». Какере — об уходе из «Лиона»

«Падение с вершины произошло мгновенно». Какере — об уходе из «Лиона»
Комментарии

Полузащитник «Комо» Максанс Какере, который является воспитанником «Лиона», поделился воспоминаниями об уходе из своего родного клуба в январе 2025 года.

«Я был одним из самых влиятельных в раздевалке. В 24 года я приближался к отметке в 200 матчей за команду. Падение с вершины произошло мгновенно, и это было тяжело.

Меня бы устроило, если бы клуб поговорил со мной немного больше. Возможно, мне бы просто объяснили, что сейчас дела идут не очень хорошо, нужно внести некоторые изменения, но моя роль остаётся прежней. Но тогда я так не чувствовал.

Не ожидал, что меня не включат в состав на матч [с «Осером» в октябре 2024-го]. Для меня это было почти неуважением», —сказал Какере в интервью Kampo.

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