Россия — Намибия: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Намибии. Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00. В прямом эфире игру покажут Okko и «Первый канал». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.