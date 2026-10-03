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Россия — Намибия: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию 3 октября 2026

Россия — Намибия: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 3 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Намибии. Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00. В прямом эфире игру покажут Okko и «Первый канал». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Права на трансляцию матча сборной России с Намибией принадлежат Okko.