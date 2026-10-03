«Я был в ужасе». Фергюсон вспомнил возвращение на «Олд Траффорд» после болезни

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился эмоциями от первого визита на домашний стадион клуба в 2018 году после перенесённого кровоизлияния в мозг. Специалист признался, что сильно переживал перед выходом к болельщикам, не зная, как именно его встретят трибуны.

«Я был в ужасе. Хотелось бы сказать, что мне было комфортно, но я не знал, какой будет реакция. Затем они делают объявление, конечно, раздаются громкие аплодисменты. Моя жена была со мной, и она чуть не плакала. Когда мы сели, она сказала: «Это потрясающе». Это одна из тех вещей, которая показывает щедрость нашей поддержки и признание», — приводит слова Фергюсона Sky Sports.