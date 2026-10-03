Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 3 октября
Сегодня, 3 октября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 3 октября (время московское).
Лига А:
19:00. Хорватия — Англия;
21:45. Испания — Чехия.
Лига B:
21:45. Северная Македония – Шотландия;
21:45. Швейцария — Словения.
Лига C:
16:00. Финляндия – Албания;
19:00. Беларусь – Сан-Марино;
19:00. Эстония – Люксембург;
19:00. Исландия – Болгария.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).