Рияд Марез перешёл в катарский «Аль-Шамаль» — Фабрицио Романо

Спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил о смене клуба алжирским вингером Риядом Марезом. По информации источника, футболист национальной команды Алжира достиг устной договорённости о переходе в катарский клуб «Аль-Шамаль».

Детали личного контракта и возможная сумма трансфера на данный момент не раскрываются. Ожидается, что в ближайшее время пресс-служба катарской команды официально объявит о трансфере вингера и представит его болельщикам.

Напомним, предыдущим клубом 35-летнего Мареза был саудовский «Аль-Ахли», цвета которого он защищал с лета 2023 года после ухода из «Манчестер Сити».