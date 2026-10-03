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Рияд Марез перешёл в катарский «Аль-Шамаль» — Фабрицио Романо

Рияд Марез перешёл в катарский «Аль-Шамаль» — Фабрицио Романо
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Спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил о смене клуба алжирским вингером Риядом Марезом. По информации источника, футболист национальной команды Алжира достиг устной договорённости о переходе в катарский клуб «Аль-Шамаль».

Детали личного контракта и возможная сумма трансфера на данный момент не раскрываются. Ожидается, что в ближайшее время пресс-служба катарской команды официально объявит о трансфере вингера и представит его болельщикам.

Напомним, предыдущим клубом 35-летнего Мареза был саудовский «Аль-Ахли», цвета которого он защищал с лета 2023 года после ухода из «Манчестер Сити».

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