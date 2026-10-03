Джек Уилшир рассказал, кто повлиял на него как тренер

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир, ныне тренирующий «Лутон Таун», признался, что Микель Артета существенно повлиял на него в профессиональном плане.

«Слышу истории о людях, испытывающих трудности после завершения игровой карьеры, а я покинул поле в понедельник, а уже во вторник тренировал команду до 18 лет. Как только я впервые переступил порог тренерской работы, сразу понял, что это займёт всю мою жизнь, мне нужно полностью посвятить себя этому, если хочу добиться успеха.

Мне довелось увидеть Микеля, то, как он тренировал, ощутить то влияние, которое он оказывал. Я задавал ему вопросы, почему он делает то или иное, и мне это очень понравилось, и я полюбил то, как он готовился к занятиям.

У меня была возможнос