«Ювентус» готовит перестройку, в рамках которой может купить восемь игроков — Tuttosport

«Ювентус» готовится к масштабной перестройке в течение следующего года, в рамках которой может приобрести футболистов для нескольких позиций. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, среди вратарей туринский клуб проявляет наибольший интерес к голкиперу Алисону Бекеру, чей контракт с «Ливерпулем» заканчивается летом 2027 года. В качестве возможных вариантов для усиления защиты рассматриваются Умар Соле из «Удинезе», Давид Раум из «РБ Лейпциг» и Тайрик Митчелл из «Кристал Пэлас».

Также главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти мечтает о подписании полузащитника Станислава Лоботки из «Наполи». Не исключ