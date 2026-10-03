Апелляция «Манчестер Сити» не предусматривает повторного рассмотрения дела — The Athletic

Судебная комиссия английской Премьер-лиги сформирует новый состав для рассмотрения апелляции «Манчестер Сити», однако процесс не предполагает полного повторного слушания дела с нуля. Об этом сообщает журналист The Athletic Джордан Кэмпбелл.

Согласно регламенту, апелляционный орган правомочен исключительно пересмотреть ранее вынесенное решение, а не заново исследовать доказательную базу. Само слушание должно состояться в течение 12 недель с момента подачи официальной апелляции, а итоговый вердикт коллегия обязана огласить не позднее чем через 30 дней после завершения заседания.

Спортивный юрист компании Bray and Krais Алекс Гудчайлд подчеркнул, что отменить первоначальные выводы комиссии клубу будет крайне проблематично.