«Манчестер Юнайтед» хочет предложить новый контракт Люку Шоу — Football Insider

«Манчестер Юнайтед» планирует предложить новое соглашение защитнику Люку Шоу. Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, в январе «красные дьяволы» могут предложить Шоу новый контракт. Срок действия нынешнего трудового договора игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2027 года. Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» ищет нового футболиста, который смог бы составить Шоу конкуренцию и подменить его при необходимости.

Люк Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. За это время он принял участие в 329 матчах манкунианцев. В составе этой команды защитник выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы УЕФА.