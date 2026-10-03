15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» хочет предложить новый контракт Люку Шоу — Football Insider

«Манчестер Юнайтед» хочет предложить новый контракт Люку Шоу — Football Insider
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» планирует предложить новое соглашение защитнику Люку Шоу. Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, в январе «красные дьяволы» могут предложить Шоу новый контракт. Срок действия нынешнего трудового договора игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2027 года. Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» ищет нового футболиста, который смог бы составить Шоу конкуренцию и подменить его при необходимости.

Люк Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. За это время он принял участие в 329 матчах манкунианцев. В составе этой команды защитник выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы УЕФА.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» изучает вариант с трансфером форварда «Кристал Пэлас» зимой — TEAMtalk