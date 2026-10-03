Разбирательство по делу «Манчестер Сити» может занять несколько лет — The Athletic

Юридическое разбирательство между английской Премьер-лигой и «Манчестер Сити» может продлиться несколько лет, если клуб задействует все доступные правовые механизмы. Об этом сообщило издание The Athletic.

По информации источника, несмотря на регламентированные сроки апелляционного процесса внутри лиги, объем материалов дела допускает их увеличение. Эксперты в области права также не исключили вероятности перехода процесса за пределы внутренней спортивной юрисдикции АПЛ.

«Правила Премьер-лиги предусматривают процедуру апелляции, а затем, возможно, дополнительное арбитражное разбирательство. Помимо этого, нельзя исключать возможность обращения в суд. Окончательное разрешение дисциплинарного разбирательства — не говоря уже о любых последующих исках — может затянуться ещё на годы», — заявил партнер юридической фирмы Macfarlanes Фред Сноуболл.