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TEAMtalk раскрыл планы Санчо, являющегося свободным агентом

TEAMtalk раскрыл планы Санчо, являющегося свободным агентом
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26-летний нападающий Джейдон Санчо готов подождать до января в целях поиска подходящего для него предложения. В последние месяцы бывший вингер «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры с несколькими клубами, но надежды футболиста на желаемый переход зашли в тупик. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, посредники вели переговоры о возможном переходе Санчо в «Краснодар», но игрок не рассматривал всерьёз возможность переезда в Россию. Интерес к англичанину проявляют клубы из Германии, Франции и Испании, но на текущий момент ни с одним из них нападающий не достиг договорённостей.

Минувшим летом Санчо покинул «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2025/2026 вингер играл за «Астон Виллу» на правах аренды.

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