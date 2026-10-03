«Севилья» сделала меня лучшим тренером». Эмери — о победе в Кубке Антонио Пуэрты

В Севилье состоялся 15-й розыгрыш Кубка Антонио Пуэрты, в котором испанская «Севилья» встретилась с английской «Астон Виллой».

Встреча завершилась победой «Астон Виллы» под руководством Унаи Эмери — 3:1. Счёт открыл игрок хозяев Исаак Ромеро, после чего гостям удалось отыграться и добиться итогового преимущества.

Перед началом игры на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» прошло мероприятие в честь Эмери. Испанский клуб официально отметил заслуги специалиста, под руководством которого команда трижды подряд выигрывала Лигу Европы УЕФА. После завершения матча наставник английского клуба прокомментировал своё возвращение.

«Севилья» многому меня научила, сделала меня лучшим тренером и лучшим человеком. С тех пор я редко сюда возвращался, потому что был занят работой. Возвращение в такой день, как сегодня, очень важно дл