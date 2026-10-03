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«Болельщикам — терпения». Ринат Билялетдинов высказался о ситуации в «Локомотиве»

«Болельщикам — терпения». Ринат Билялетдинов высказался о ситуации в «Локомотиве»
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Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал турнирное положение железнодорожников в текущем сезоне чемпионата России. Специалист заявил, что команде требуется время на перестройку состава после массового ухода футболистов.

«При потере половины состава с осени прошлого года нужно время, чтобы такую брешь качественно закрыть. Пятеро игроков стартового состава ушли из «Локомотива», начиная с Баринова. Так просто это не работает, нужны сумасшедшие затраты на покупку новых игроков. Но просто закидать финансами и набрать футболистов… Для кого-то это правильно, а «Локомотиву» нужно искать свои ресурсы. Есть молодые, которые подбираются к стартовому составу, но стабильность присуща не каждому. Болельщикам — понимания и терпения. Совместно с командой они тоже должны работать — в этом и смысл.