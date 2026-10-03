«Никто не сравнится с Криштиану». Роналду лайкнул пост о себе на фоне скандала

Португальский нападающий Криштиану Роналду оказался в центре дискуссий из-за своей активности в социальных сетях. 41-летний форвард поставил лайк под публикацией экс-футболиста Филипе Мело, в которой утверждалось, что «никто не может сравниться с Криштиану».

Действия пятикратного обладателя «Золотого мяча» произошли на фоне напряжённой обстановки вокруг его роли в национальной команде. Ранее сообщалось, что перед матчем Лиги наций с Данией в Копенгагене Роналду покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с тренером Жорже Жезушем.

Позже в СМИ появилась информация, что Криштиану завершил карьеру в национальной команде.