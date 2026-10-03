Санти Касорла: решение принимаем не мы, но Ямаль должен выиграть «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной Испании и «Арсенала» Санти Касорла убеждён, что 19-летний нападающий «Ла Фурия Роха» и «Барселоны» Ламин Ямаль должен выиграть «Золотой мяч» — 2026.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Ламину. Он выступает за нашу страну, он испанец и заслужил выиграть эту награду. Решение принимаем не мы, но награда должна принадлежать Ямалю, исходя из его заслуг», — приводит слова Касорлы Sport.es.

По итогам минувшего сезона Ямаль выиграл испанскую Примеру и стал чемпионом мира.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония стан