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Санти Касорла: решение принимаем не мы, но Ямаль должен выиграть «Золотой мяч»

Санти Касорла: решение принимаем не мы, но Ямаль должен выиграть «Золотой мяч»
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Бывший полузащитник сборной Испании и «Арсенала» Санти Касорла убеждён, что 19-летний нападающий «Ла Фурия Роха» и «Барселоны» Ламин Ямаль должен выиграть «Золотой мяч» — 2026.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Ламину. Он выступает за нашу страну, он испанец и заслужил выиграть эту награду. Решение принимаем не мы, но награда должна принадлежать Ямалю, исходя из его заслуг», — приводит слова Касорлы Sport.es.

По итогам минувшего сезона Ямаль выиграл испанскую Примеру и стал чемпионом мира.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония стан